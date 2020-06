Achat de voiture : le vendeur encaisse l’acompte mais ne livre pas

publié le 23/06/2020 à 12:56

Le 22 février 2019, Émilie commande un véhicule électrique neuf d’une valeur de 26.961 euros auprès d’un professionnel spécialisé. Elle verse tout de suite 1.500 euros d’acompte. À ce moment-là, le vendeur lui évoque une livraison en juin 2019. Le délai n’est pas aussi rapide qu’attendu, mais elle accepte d’être patiente.



Hélas, le moment venu, rien ne se passe comme prévu. En juillet, la gérante commence par repousser la livraison d’un mois. Puis, elle la décale de semaine en semaine. Retard du constructeur, modèle plus disponible, période de congés, camions d’importation pas assez remplis ou qui ne peuvent pas rouler à cause de jours fériés à l'étranger, certificats de conformité bloqués… "On a eu des excuses très variées", confie Émilie à l'antenne de RTL. "Et aujourd'hui, cela fait quasiment un an que vous attendez cette voiture", souligne Julien Courbet.

Le 29 octobre, c’en est trop : Émilie annule sa commande et réclame maintenant le remboursement de son acompte. Seulement, là encore, elle n’obtient pas satisfaction. Malgré l’envoi de plusieurs courriers recommandés, le professionnel ne lui restitue pas son argent. Il finit par lui rembourser 375 euros en février 2019. Et promet de régler le restant en mars. Mais depuis, elle n’a toujours pas récupéré les 1.125 euros manquants et elle a même dû acquérir un autre véhicule électrique.

L'équipe de Julien Courbet a enquêté et découvert qu'une centaine d'autres personnes ont connu la même mésaventure avec cette société. Un autre auditeur, Yohann, a lui aussi annulé sa commande d'un véhicule électrique et tente depuis de récupérer son acompte de 3.000 euros. 'Quand on achète un bien, la date de livraison doit être précise et si elle ne l’est pas, on prend en compte un délai raisonnable. Évidemment, au bout d’un an, on ne parle plus d’un délai raisonnable, certainement pas, il est en tort, il doit rembourser l’acompte en intégralité", estime Maître Félonneau, l'avocate-experte de l'émission avant que l'équipe de Julien Courbet tente de joindre le propriétaire de la société en cause.



