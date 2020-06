Travaux d'électricités : trois ans après les travaux, il n'est toujours pas payé

publié le 15/06/2020 à 14:40

Maximilien-Marie est électricien à Saint-Étienne. En 2014, le gérant d’un bar à vin le sollicite pour des travaux d’envergure dans son tout nouvel établissement. Après s'être mis d’accord sur un devis de 32.660 euros, il réalise le chantier avec le sérieux qui lui incombe.

Au cours des huit mois de travaux, les acomptes lui sont réglés sans problème. En revanche, le gérant lui demande de patienter pour le solde de 13.777 euros. Il explique attendre un remboursement de TVA retardé. Malgré l’importante somme en jeu, il se montre compréhensif. Sauf que progressivement, le gérant lui concède rencontrer des soucis financiers.

En avril 2018, après trois ans de promesses non tenues, il décide de changer son fusil d’épaule en proposant un échéancier mensuel. La stratégie semble s’avérer payante puisque le client lui règle la première traite à la signature. Malheureusement, il faut attendre un an pour obtenir trois nouveaux versements. Et depuis juillet 2019, la situation ne fait que s’empirer puisque Maximilien-Marie n’obtient plus rien.

Aujourd’hui, il appelle RTL, car il a l’impression d’être à court de solutions. Ses coups de fil, mails et SMS semblent ne plus avoir aucun effet. Il compte sur la radio pour récupérer les 9.639 euros qu'on lui doit. D'autant qu'avec le confinement, sa trésorerie bat de l’aile. Pour éviter d'avoir à remettre personnellement au bout, il faut que l’échéancier reprenne.

