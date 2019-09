publié le 23/09/2019 à 07:19

Thomas Cook n'existe officiellement plus depuis 3 heurs 30 du matin. L'issue ne faisait guère de doute, le voyagiste endetté n'a pas réussi à trouver un investisseur, il a fait faillite. Il va désormais falloir rapatrier 600.000 voyageurs actuellement en vacances à travers le monde et parmi eux 1.000 Français.

une page se tourne dans l'histoire des tours opérateurs, Thomas Cook existait depuis deux siècles. C'est même un modèle de tourisme qui arrive en bout de course. Depuis 20 ans, l’hôtel-club tout compris est laissé de côté au profit de voyages en petit groupe. On est passé d'un tourisme de masse à un tourisme personnalisé.

Depuis les années 70, on partait avec un voyagiste, et on trouvait tout sur place : le buffet, l'animation, on se posait à un endroit pour ne plus en bouger... Aujourd'hui, les Français et les Européens veulent un tourisme différencié. On veut vivre des expériences et avoir quelque chose à raconter au retour. Exit la plage, le transat et le soleil, place au tourisme vert, sportif, celui de mémoire...

Les Clubs Vacances qui fonctionnent proposent une montée en gamme, en disposant d'autres services, des chalets pour ceux qui veulent louer. Le lien est beaucoup fort avec le territoire et la fameuse table de huit n'est plus obligatoire. Aujourd'hui, Plus besoin d'aller à l'agence de voyage du coin aujourd'hui pour choisir sa destination. On peut tout faire en ligne, depuis son canapé.

À écouter également dans ce journal

Amazonie - Dans la foulée du G7, Emmanuel Macron lance aujourd'hui un appel pour la forêt amazonienne, depuis la tribune de l'ONU à New-York. Pour l'instant, il manque d'alliés : seuls 16 pays ont commencé à mettre en oeuvre les engagements signés à Paris en 2015 sur... 196.

Retraites - Nouvelle offensive contre la réforme des retraites demain. Cette fois, ce sont les syndicats de la SNCF qui montent au créneau. Le trafic TGV sera peu perturbé d'après la direction.

Retraites des Premiers Ministres - La France est désormais un peu moins généreuse avec ses anciens Premiers Ministres. Elle reste tout de même pourvoyeuse de nombreux avantages pour ces retraités.