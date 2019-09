publié le 22/09/2019 à 22:12

De plus en plus de personnes utilisent un camping-car, plus de 500.000 en France. Malgré le prix élevé, puisqu'il faut compter 50.000 euros en moyenne, les ventes explosent, plus de 24.000 immatriculations l'an dernier ce qui est un record historique. Et c'est sans compter le marché de l'occasion qui lui aussi explose.

Jamais on n'a autant vendu de camping-cars en France, à tel point que nous sommes les deuxièmes en Europe derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. L'âge moyen des utilisateurs est de 61 ans pour un véhicule neuf, soit environ 7 ans de plus que la voiture, 58 ans pour le véhicule d'occasion.

Les retraités jouent un rôle essentiel dans le dynamisme du marché. Cette tendance devrait se confirmer avec l'arrivée en France de 700.000 personnes à la retraite chaque année. "Le boom des camping-cars ça fait un moment qu'on l'observe", explique Caroline Nagiel, déléguée générale du syndicat des constructeurs de véhicules de loisir.

"Ça fonctionne parce que ça correspond aux attentes, à savoir le besoin d'indépendance, le soin de ne pas réserver, de partir au dernier moment", ajoute-t-elle.