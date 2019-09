Le voyagiste britannique Thomas Cook annonce qu'il fait faillite

et AFP

publié le 23/09/2019 à 04:01

Des centaines de milliers de touristes risquent d'être bloqués à l'autre bout du monde. C'est la conséquence de l'annonce de Thomas Cook ce lundi 23 septembre qui fait faillite et va entrer en "liquidation immédiate". Le plus ancien des tours opérateur n'est pas parvenu à rassurer ses créanciers à qui il demandait pas moins de 227 millions d'euros.

"Malgré des efforts considérables, les discussions entre les différentes parties prenantes du groupe et de nouvelles sources de financements possibles n'ont pas débouché sur un accord. Le conseil d'administration a donc conclu qu'il n'avait d'autre choix que de prendre les mesures pour entrer en liquidation judiciaire avec effet immédiat", explique le communiqué.

Plusieurs compagnies aériennes ont déjà été contactées et sont prêtes à ramener 600.000 touristes. Plus de 150.000 touristes britanniques sont en vacances avec Thomas Cook, ce qui en ferait l'opération de rapatriement la plus importante dans le pays depuis la seconde guerre mondiale. Selon l'autorité de l'aviation civile, le rapatriement de ces vacanciers coûterait 600 millions de livres d'argent public (679 millions d'euros).



Le groupe compte 22.000 salariés dont 9.000 au Royaume-Uni, mais selon la presse, il est très peu probable que le gouvernement intervienne pour sauver ce géant du tourisme.