et Armelle Levy

publié le 06/09/2019 à 07:27

Si vous vous apprêtez à inscrire votre enfant au permis pour la rentrée, sachez que le prix ne fait pas forcément la qualité. L'association de consommateurs CLCV a épluché les tarifs, ils vont parfois du simple au double d'une ville à l'autre, sans raison particulière.

Le forfait classique de 20h est facturé 700 euros à Lille et 1.700 euros à Paris, pour les mêmes prestations. Même si les tarifs sont libres, et les charges plus élevées dans certaines villes, la CLCV y voit un problème d'égalité dans le traitement des candidats pour la préparation d'un diplôme national. Surtout que les résultats ne sont pas meilleurs à Paris, le taux de réussite est de 45% dans la capitale, contre 75% en Lozère, par exemple.

Comparer les tarifs des auto-écoles est compliqué. 14% d'entre elles n'ont aucun affichage extérieur, alors que c'est obligatoire depuis plus de 30 ans, et lorsque affichage il y a, ce dernier est incomplet dans un tiers des cas.

Un petit conseil pour faire des économies : 30 heures de conduite sont généralement nécessaires pour obtenir le fameux sésame. Il est donc préférable de prendre un forfait 30h dès l'inscription au permis, plutôt que 20h en ajoutant des heures qui seront souvent surfacturées.

À retrouver également dans ce journal

Brexit - Boris Johnson ne s'avoue pas vaincu. Le Premier Ministre va demander, lundi 9 septembre, un nouveau vote sur des élections anticipées. Il refuse toujours de décaler le Brexit après le 31 octobre.

Hommage à Timothy - Un rassemblement en mémoire du jeune homme de 19 ans, tué par un réfugié afghan, est prévu ce vendredi à 10h.

Ouragan Dorian - Dorian poursuit sa route sur la Côte Est des États-Unis. Le bilan est désormais de 30 morts aux Bahamas, 5 aux États-Unis, dont 2 en Caroline du Sud.