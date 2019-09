publié le 05/09/2019 à 22:26

Emmanuel Macron motive les équipes nationales. Le président s'est rendu à Marcoussis, la résidence du XV de France, pour sa traditionnelle visite. À 15 jours du début de la coupe du monde de rugby qui se déroulera du 20 septembre au 2 novembre au Japon, le chef de l'État a tenu à encourager les joueurs.

"En sport, rien n'est jamais écrit et si on avait le résultat d'une compétition au début ce serait pas la peine d'y aller. Ça se joue sur le terrain et donc ce sera dans votre main", a-t-il déclaré à l'équipe de France de rugby. "Ayez confiance en vous, parce que moi j'ai confiance en vous et les Françaises et les Français aussi", a ajouté Emmanuel Macron.

"Il n'y aura pas de phase d'attente vous le savez très bien, comme moi. Dès le premier match on sera dans le dur et on saura si on y est ou pas. Donc maintenant c'est à vous de jouer. Bonne compétition, bonne coupe et faites le meilleur ! On sera tous derrière vous", a-t-il conclu.

À écouter également dans ce journal

Crash du Rio-Paris - Les juges d'instruction chargés de l'enquête sur l'accident survenu en 2009 ont ordonné un non-lieu général pour le constructeur Airbus et Air France. Il n'y a donc officiellement aucun coupable ni responsable du drame qui a fait 228 morts.

Aigle Azur - En redressement judiciaire, la compagnie aérienne française a annoncé qu'elle annulerait tous "ses vols au-delà du 6 septembre au soir". Elle a indiqué qu'elle ne garantissait pas de dédommagements à ses clients qui auraient acquis un billet pour après vendredi soir.

Lilian Thuram - Accusé de racisme anti-blancs, le champion du Monde 98 est revenu sur RTL sur ses propos polémiques tenus dans une interview accordée à un journal italien. Il explique qu'une phrase a été "sortie de son contexte" et qu'"on a fait un amalgame" de ses réponses sans mettre les questions.