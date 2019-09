publié le 04/09/2019 à 10:38

L'ouragan Dorian passe, ce mercredi 4 septembre, au large de Cap Canaveral, en Floride. L’œil se trouve plus au large que prévu, les vents qui balayent les côtes sont donc moins forts que prévus par les météorologues. Certaines routes sont recouvertes de débris, la mer est assez grosse et déborde parfois sur les jetées, mais les conditions sont beaucoup plus favorables que le craignaient les autorités, hier matin.

Certains habitants sont sortis de leurs maisons barricadées pour prendre l'air, soulagé d'avoir échappé au pire. Dorian a, en effet bifurqué au Nord, plutôt que s’abattre sur les côtes de la Floride, épargnant la pointe de l’Amérique après avoir dévasté les Bahamas.

Le Premier ministre de l'archipel caribéen a annoncé un bilan provisoire de 7 morts, qui pourrait s'alourdir au fil de l'estimation des dégâts par les autorités. Les premières images publiées par les gardes-côtes américains sont terrifiantes. Sur des kilomètres de côtes, les maisons sont brisées en morceaux, des bateaux sont entassés à l'endroit où les courants les ont charrié, d'immenses zones sont recouvertes d'eau. Certains quartiers semblent avoir vécu un tremblement de terre.

En témoigne le sinistre de Porto Rico, il y a deux ans, l'après Ouragan peut être parfois plus mortel que la catastrophe en elle-même. Les îles sont difficiles d'accès, l'arrivée des secours, l'approvisionnement en eau et en nourriture s'annoncent compliqué. Si le réseau électrique est endommagé, les hôpitaux pourraient avoir du mal à subvenir aux besoins de la population.

Si la Floride est épargnée par l'ouragan, les prédictions météorologiques montrent que Dorian pourrait frapper la Caroline du Sud ou la Caroline du Nord en catégorie 2. Ces deux États sont géographiquement très sensibles aux pluies et aux ouragans. Matthew, le dernier en date avait fait un mort en Caroline du Sud.