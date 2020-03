publié le 31/03/2020 à 07:19

Près de 5.000 patients sont en réanimation en France, selon le dernier bilan rapporté lundi 30 mars. L'industrie se mobilise pour produire des respirateurs. PSA et Renault sont sur le pont. Le développement a beaucoup avancé notamment chez Renault et ses partenaires comme Michelin.

En deux semaines, les ingénieurs ont pu fabriquer un tout premier modèle explique Eric Marchiol, chargé de l'usine du futur chez Renault. "Les premiers prototypes sont effectivement en test. Il y a encore des problèmes à résoudre. (...) Il faut qu'on trouve, Renault ou autre, une solution industrielle. Ce sera peut être une combinaison de solutions entre une solution automobile et des choses qui peuvent se faire dans l’électroménager ou ailleurs", explique-t-il.

Tous les corps de métier de l'usine contribuent. Renault espère pouvoir mettre en production 500 respirateurs dès la semaine prochaine dans son Technocentre de Guyancourt. Chez PSA, un respirateur est également en projet pour aider le fabriquant Air Liquide.

Jean-Pierre Mercier de la CGT est d'accord mais prévient tout de même, "on est pour, avec bien sûr des mesures sanitaires qui soient maximales pour les salariés." Voilà pourquoi le syndicaliste souhaiterait une clarification de sa direction et ainsi savoir si oui ou non des respirateurs sortiront bien des usines PSA.

A écouter également dans ce journal

New York - Ce lundi, la ville de l'Est des États-Unis connaissait un rythme d’un mort toutes les trois minutes, rien que la ville sans la banlieue. Au niveau national, il y a eu plus de 500 morts en 24 heures. La barre des 3.000 morts vient d’être franchie, un tiers sont à New York.

Masques - En pleine polémique sur l'insuffisance de masques en France au moment où le nombre de morts du coronavirus dépasse les 3.000, le président Emmanuel Macron visite ce mardi 31 mars une usine qui en produit près d'Angers (Maine-et-Loire).

Travail - Le ministre de l'Economie est prêt à aller plus loin pour récompenser les salariés qui se démènent malgré la pandémie de coronavirus. Certains Français pourront donc prétendre à plus que les 1.000 euros de primes promis. "Je suis ouvert à tout ce qui permettra de récompenser les salariés pour leur courage, leur professionnalisme et leur dévouement", a annoncé Bruno Le Maire.