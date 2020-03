publié le 27/03/2020 à 21:00

> Coronavirus : Air liquide va "tripler la production d'ici quelques jours", affirme son président Crédit Média : Stéphane Carpentier | Durée : 06:10 | Date : 27/03/2020

Air Liquide est le seul producteur de ventilateurs de réanimation en France. L'entreprise fournit aussi les bouteilles d'air et d'oxygène, nécessaires au traitement des patients en détresse respiratoire, comme c'est le cas de certains atteints du Covid-19. Directeur général adjoint d'Air liquide, François Jackow l'assure sur RTL, il n'y aura pas de pénurie de ce côté là.

"Nous sommes en train de doubler nos capacités de production, avant de les tripler d'ici quelques jours pour enfin les multiplier par quatre d'ici le mois de mai. En France, c'est plus de 6.000 personnes qui sont sur le pont dans cet objectif", explique-t-il.

"Nos équipes sont mobilisées jour et nuit sur une cinquantaine de chantiers en France visant à accroître la capacité de stockage en air et en oxygène des hôpitaux", poursuit François Jackow.

En plus de ces stocks d'oxygène dans les établissements de santé, Air liquide produit aussi des bouteilles, utiles dans le cas de patients à transporter d'un hôpital à l'autre par exemple. "Nous en avons plus de 220.000 en France : 200.000 dans les hôpitaux et 20.000 que nous sommes en train de remplir dans nos usines", conclut le directeur général adjoint d'Air liquide.