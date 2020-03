publié le 05/03/2020 à 07:18

Depuis plusieurs mois qu'il sévit dans le monde, le coronavirus a largement impacté l'économie. Le secteur des transports est d'ailleurs en première ligne : plus de 95% des autocaristes disent avoir subi, depuis lundi 2 mars, des annulations de voyages. Au niveau mondial, le transport aérien a vu chuter ses réservations de 20%.

Ce jeudi 5 mars au matin, une première entreprise est victime de ce contexte : la compagnie aérienne britannique Flybe annonce être placée en redressement judiciaire et cesser ses activités avec effet immédiat.

Certains voyagistes cassent d'ailleurs les prix pour attirer les clients. Il y a des affaires à faire pour Didier Arino, le patron de Protourisme, qui précise : "C'est le cas notamment en Thaïlande : vol + hôtel à 1.000 euros la semaine dans un hôte cinq étoiles. Avant, il fallait compter au moins 30% voire 50% de plus. On peut visiter le Rajasthan, faire un parcours en Inde tout à fait extraordinaire pour 900 euros TTC. On peut aussi partir à Londres avec des billets à des prix à moins de 90 euros, avec des chambres d'hôtel à des prix intéressants. Et quasiment toutes les villes européennes sont à des tarifs attractifs. C'est véritablement une opportunité fabuleuse pour ceux qui veulent voyager à petit prix."

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Toutes les écoles et universités d'Italie sont fermées jusqu'au 15 mars. Le pays a dépassé, mercredi 4 mars, la barre des 100 décès liés à l'épidémie. Une "décision lourde", selon la ministre de l’Éducation Lucia Azzolina, qui s'est "engagée" à ce que "ce service public essentiel continue à être assuré à distance".

Économie - La Cour de cassation a rendu un arrêt, mercredi, requalifiant la relation entre un chauffeur et l'entreprise Uber en "contrat de travail". La plus haute juridiction a ainsi confirmé un arrêt rendu en janvier 2019 par la Cour d'appel de Paris.

Football - Le Paris Saint-Germain l'a emporté 5-1 sur la pelouse de l'Olympique lyonnais, en demi-finale de la Coupe de France, mercredi 4 mars au soir. Kylian Mbappé a inscrit un triplé. Les hommes de Thomas Tuchel affronteront Rennes ou Saint-Étienne en finale.