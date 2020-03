publié le 04/03/2020 à 15:41

Tirage au sort de la Ligue des Nations 2020 avec la France placée dans le groupe du Portugal, de la Croatie et de la Suède, Kylian Mbappé probablement absent des Jeux Olympiques cet été à Tokyo en raison du refus du PSG, coronavirus : Didier Deschamps a balayé les sujets de l'actualité, mardi 3 mars.

À propos de l'épidémie de Covid-19, le nouveau coronavirus originaire de Chine qui a contaminé plus de 93.000 personnes dans le monde et fait plus de 3.200 morts, le sélectionneur des Bleus estime qu'il "faut avoir conscience de la situation en France et en Europe. Personne ne peut avoir les réponses. Évidemment, c'est légitime d'avoir des inquiétudes".

"Après, il y a des décisions qui seront prises, a poursuivi l'homme de 51 ans. Aujourd'hui on ne va pas se projeter et penser que... Espérons que la situation puisse s'améliorer. Forcément, les compétitions sportives et en l'occurrence le football et l'Euro... Il n'y a pas de crainte à avoir aujourd'hui mais on ne sait pas comment ça peut évoluer".

Le 16e championnat d'Europe des nations doit se disputer du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes et autant de pays en Europe. La France y défiera l'Allemagne, le Portugal et un adversaire qui reste à déterminer. À court terme, l'Uefa doit statuer sur la tenue des 8es de finale retour de la Ligue des champions, avec notamment PSG-Borussia Dortmund et Juventus Turin-Lyon.