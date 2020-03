publié le 04/03/2020 à 12:26

Le feuilleton n'est peut-être pas complètement terminé mais à un peu plus de quatre mois de l'échéance, il semble que Kylian Mbappé doive se faire une raison. Selon plusieurs sources concordantes, le PSG ne souhaite pas que son attaquant de 21 ans dispute les Jeux Olympiques d'été 2020 au Japon (24 juillet-9 août).

Le club parisien a informé, en fin de semaine dernière, la Fédération française de football par courrier de sa décision de ne pas libérer le Français ni ses joueurs qui seront appelés pour les JO. Après avoir confirmé plusieurs fois son envie de participer aux Jeux, Mbappé a été sélectionné dans une pré-liste de 80 joueurs potentiellement mobilisables pour le tournoi olympique, a confirmé Noël Le Graët, mardi 4 mars.

Le président de la FFF se trouvait à Amsterdam en compagnie de Didier Deschamps pour le tirage au sort de la Ligue des Nations. Interrogé sur le sujet, le sélectionneur des Bleus a de son côté estimé que "les clubs sont dans leur droit". "Ce sont les Jeux Olympiques, ce n'est pas n'importe quoi mais c'est dans une période qui est hors dates Fifa, avec des conditions climatiques pas faciles. Les clubs ce sont les employeurs des joueurs", a rappelé "DD".

Pas d'autres joueurs de l'équipe A dans la liste

De 80 éléments, la liste pour les JO sera réduite à 50 joueurs puis à 18 joueurs plus 4 réservistes dans sa composition finale, a aussi expliqué Noël Le Graët. Pour l'instant figurent "6 ou 7 Lyonnais", "au moins 2 Rennais" et "un peu plus de 20" joueurs ayant dépassé l'âge maximal pour disputer les Jeux mais postulant à une place de "joker", le règlement autorisant 3 joueurs de plus de 24 ans par sélection.

Hormis Mbappé, il n'y a pas de joueur de l'équipe de France A "car la A aura toujours une priorité", a précisé Le Graët, sans cacher qu'il espérait voir la pépite du PSG aux Jeux. "Je trouve que c'est généreux qu'un garçon de cet âge-là, qui a déjà toutes les sollicitations du monde, puisse dire 'moi j'aimerais faire les JO'. Après, est-ce compatible sportivement ? C'est une autre question. Le PSG a le droit de discuter, mais je préfère qu'un garçon comme ça dise 'Oui, j'ai envie d'y aller', plutôt que 'Je m'en fiche'.

Mbappé doit disputer l'Euro avec les Bleus à parti du mardi 16 juin. À plus court terme, il y a une demi-finale de Coupe de France à Lyon au programme, puis ce 8e de finale retour de, Ligue des champions face au Borussia Dortmund au Parc des Princes le mercredi 11 mars.