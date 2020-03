publié le 04/03/2020 à 17:22

Le coronavirus fait aussi tousser l'industrie des nouvelles technologies. Après le salon mondial du mobile de Barcelone et la conférence Facebook F8, l'épidémie contraint désormais Google à annuler sa conférence annuelle Google I/O, qui devait se tenir du 12 au 14 mai prochain à Montain View, en Californie, et permettre au géant américain de présenter officiellement Android 11.

Cet événement est le plus grand rassemblement de développeurs de l'univers Android. Google y dévoile chaque année les nouvelles fonctionnalités de son système d'exploitation pour smartphones et les améliorations futures de ses produits. Ces dernières années, le congrès est aussi devenu la tribune politique de la société, dont l'influence dépasse aujourd'hui le simple cadre des nouvelles technologies. Un peu plus de 7.000 personnes étaient attendues sur place.

Mais la multiplication du nombre de cas de coronavirus à travers le monde a contraint Google à prendre ses responsabilités. "En raison des inquiétudes concernant le coronavirus (COVID-19), nous avons décidé d’annuler l’événement physique de cette année au Shoreline Amphitheatre. Il est triste que nous ne puissions pas nous réunir en tant que communauté de développeurs, mais votre santé et votre sécurité sont notre priorité", a expliqué l'entreprise dans un communiqué.

Google n'a pas renoncé pour autant à effectuer ses annonces. La société pourrait mettre en place des keynotes diffusées en streaming. Le géant américain réfléchit pour la suite à "d'autres moyens de faire évoluer les Google I/O, pour mieux se connecter à la communauté de développeurs et continuer à la développer."

Tous les regards sont désormais tournés vers Apple, dont la propre conférence des développeurs, la WWDC, prévue début juin à son siège californien de Cupertino pourrait elle aussi se trouver compromise. La marque à la pomme hésiterait également à tenir une keynote fin mars pour annoncer un nouvel iPhone à prix accessible et quelques autres produits. La firme pourrait privilégier de simples communiqués de presse.