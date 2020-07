publié le 15/07/2020 à 07:13

Top départ des soldes, qui sont forcément atypiques cette année. Décalés dans le temps, ils étaient prévus le 24 juin mais le confinement est passé par là, les commerçants n'ont pas pu travailler pendant des semaines. Ils espèrent maintenant se rattraper un peu, mais ce sera de toute façon un mauvais cru.



Perdue dans ses étiquettes rouges et blanches, Cassandra, gérante d'un magasin dans le XVIIIe arrondissement de Paris, essuie une gouttelette de son front. "On n'a jamais eu autant de stock. 50% de plus à étiqueter que l'année dernière." Sa boutique a perdu la moitié de sa clientèle avec la crise. Son chiffre d'affaires a fondu d'autant et la vendeuse ne compte pas sur ces soldes pour remonter la pente.



"Ça va être tendu. Tout le monde part en vacances donc c'est catastrophique," déplore-t-elle. Elle est contrainte de s'adapter. "On ne peut pas tout solder cette année, il faut quand même qu'on vende à prix fort. On a plein de pulls qui du coup vont être reconduits sur la collection automne/hiver. Pareil pour les vestes ou les tee-shirts qui ne seront pas soldés du tout. D'habitude c'est entre -30% à -50%. Pas de bonnes affaires cette année," énumère Cassandre.

Les clients réticents face aux règles sanitaires

Pour autant que les clients arrivent jusqu'aux articles. Pour Emilie, vendeuse dans une autre boutique du quartier, certaines personnes "en ont marre." La commerçante est fatiguée par les contraintes sanitaires imposées à ses clients.

"Ils en ont marre de porter un masque, qu'on leur dise de nettoyer la cabine après qu'elles soient passées. Il y en a qui ont encore très peur et qui ne veulent pas du tout essayer du coup pas cet esprit et ambiance de soldes," explique-t-elle. Ce qui lui fait redouter un bilan encore plus noir dans 4 semaines.

