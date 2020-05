Coronavirus : les commerçants divisés face au report des soldes

publié le 25/05/2020 à 15:31

Malgré leur réouverture il y a deux semaines, les commerçants qui vendent des vêtements attendent toujours des clients et observent un redémarrage très lent de leur activité. Cette tendance devrait perdurer puisque les soldes estivales pourraient être repoussées de trois semaines et débuter autour du mercredi 15 juillet.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire est favorable à cette hypothèse mais cette date est loin d'être accueillie à bras ouverts chez certains commerçants. C'est le cas de Yohann Petiot, qui représente les grandes chaînes à l'Alliance du commerce, qui espérait que les soldes commencent au plus tard le 1er juillet : "Nous prenons acte de cette décision mais ce qu'il faut, c'est qu'elles aient lieu le plus tôt possible. Les clients ont un comportement d'épargne et les soldes inciteront à l'achat pour relancer l'activité".

Pour les indépendants, comme Éric Mertz, le patron de la Fédération nationale de l'Habillement, la date du 15 juillet arrive trop tôt, lui qui demandait un début des soldes le 15 août : "Je ne peux pas me permettre de faire des remises alors qu'on aura absolument pas fait la saison. Il me faut au moins deux mois de vente à prix plein pour essayer de limiter au maximum la casse". En attendant, Bruno Le Maire a confirmé aux fédérations, ce lundi 25 mai, que les soldes dureront 4 semaines alors que certains commerçants réclamaient un étalement sur 6.