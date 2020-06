Coronavirus : quel plan du gouvernement pour aider les artisans et commerçants ?

publié le 30/06/2020 à 12:11

Le troisième budget rectificatif est discuté depuis ce lundi 29 juin par le gouvernement et un coup de pouce de 900 millions d'euros supplémentaires à destination des commerçants, artisans et travailleurs indépendants est à l'étude. Ce plan va venir s'ajouter aux 18 milliards d'euros qui sont censés aider la filière touristique dans son ensemble.

Concrètement, l'État va créer une centaine de foncières dans tous les départements pour acheter des murs, faire des travaux et relouer le magasin flambant neuf à un faible coût de loyer pour aider les commerçants. Au total, ce sont 6.000 magasins qui devraient être rénovés dans les cinq prochaines années.

Ce plan du gouvernement vise à associer les maires pour qu'ils décident aussi du type de commerce de proximité qu'ils souhaitent avoir dans le cœur de leur ville. Une nouvelle responsabilité pour ces élus qui, pendant des années, ont dû accepter que leurs bourgs n'hébergent plus que des agences immobilières, des banques ou des pressings.

En réalité, la France paye actuellement le prix lourd de décennies de consommation de masse où on ne cherchait que le petit prix, autrement dit, on paye des décennies où l'alpha et l'oméga du commerce était l'hypermarché en périphérie de la ville. La Covid-19 a donc changé l'approche des Français qui ont envie de consommer moins en achetant des produits locaux et de meilleure qualité.

Un service en ligne pour la moitié des petits commerces

L'hypermarché n'est pas le seul responsable de la fragilisation des petits commerces puisque le e-commerce grossit et en devient la nouvelle menace. Là aussi, la crise sanitaire peut changer cette donne et il va falloir choisir des commerces haut de gamme pour les centres-villes et améliorer la relation avec les clients.

L'État aidera les petits commerces dans le but que la moitié d'entre eux propose un service en ligne en ayant un contact direct avec le client. Lors du confinement, les commerçants qui s'en sont le mieux sortis sont ceux qui avaient utilisé Internet pour faire du drive et de la livraison à domicile pendant les deux mois de fermeture.

Ensuite, il faudra sans doute aussi réduire les impôts locaux des commerçants physiques, pour les aider face aux GAFA, qui représentent 1 à 2% de leur chiffre d'affaires, autrement dit l'équivalent de leur marge. Les commerçants et artisans sont actuellement les professionnels les plus fragiles puisque ce sont des petites structures avec peu de trésorerie et leurs faillites sont des morts silencieuses et fragmentées à la différence de l'industrie.