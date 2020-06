publié le 20/06/2020 à 23:02

Environ 600 personnes ont manifesté samedi 20 juin à Châteauroux dans l'Indre contre la menace de licenciement de près de 500 personnes dans deux plateformes logistiques appartenant à l'enseigne de vêtements La Halle, a-t-on appris auprès de la préfecture de l'Indre.

"La Halle, mort des 2 dépôts logistiques" ou "La Halle nous sommes là", pouvait-on lire sur les banderoles déployées dans le cortège. Plusieurs élus étaient présents dans la manifestation pour la sauvegarde des emplois, selon la préfecture. L'enseigne est durement touchée par la crise du coronavirus, au même titre que Naf Naf et André.

"Il y avait beaucoup de monde, un millier de personnes, pour nous ça a été un succès", a déclaré à Karim Cheboub, délégué syndical central CGT-La Halle, qui était présent à la manifestation. "On s'accroche à l'espoir de reprise des dépôts logistiques", a-t-il ajouté, citant une offre du groupe Beaumanoir pour le site de Montierchaume (vêtements), près de Châteauroux.

Samedi dernier, plusieurs centaines de personnes avaient déjà battu le pavé avec le même mot d'ordre à Issoudun (Indre).

"Un drame économique et social pour notre territoire"

Dans une lettre envoyée au Premier ministre et rendue publique, André Laignel, maire d'Issoudun (PS), estime que la fermeture de ces sites serait "un drame économique et social pour notre territoire". "Son ampleur lui donne un caractère inacceptable", a-t-il encore écrit au chef du gouvernement.

Par ailleurs, "parallèlement à la manifestation à Châteauroux, entre 350 et 400 magasins La Halle étaient en grève aujourd'hui dans toute la France", a indiqué le délégué syndical Karim Cheboub. "Le Covid-19 a le dos large et la direction de La Halle ne se prive pas, mais les salariés ne sont pas dupes et exigent des informations claires sur la situation et leur avenir", peut-on lire sur un tract de Force ouvrière (FO) diffusé sur Facebook.

La Halle en redressement judiciaire

La Halle, fragilisée par deux mois de fermeture de ses magasins pendant le confinement après avoir déjà subi les "gilets jaunes" et les grèves de décembre, avait été placée en procédure de sauvegarde le 21 avril.

Son propriétaire, le groupe Vivarte, a fini par demander son redressement judiciaire fin mai, ce qui est fait depuis le 2 juin. Alors qu'aucune offre n'avait été enregistrée sur les entrepôts logistiques situés dans l'Indre lors du "premier round", deux propositions ont été faites, qui comprendraient la reprise d'une cinquantaine de collaborateurs", a indiqué Vivarte dans son communiqué.

Par ailleurs, le groupe Vivarte a reçu 25 offres de reprise partielle pour son enseigne de chaussures et de vêtements La Halle, ce qui permettrait de sauver théoriquement jusqu'à 607 magasins sur 830.