publié le 22/01/2019 à 18:44

Carlos Ghosn devrait éviter la révocation. Le journal Les Echos affirme que le patron de Renault serait prêt à démissionner. Il est toujours emprisonné au Japon pour des soupçons de malversations et d'abus de bien sociaux. Sa détention pourrait encore durer et c'est en partie pour cela, que Carlos Ghosn préfère renoncer.





Depuis sa cellule, le PDG a été informé de la volonté du groupe de mettre en place une nouvelle gouvernance. C'est ainsi que Carlos Ghosn aurait accepté de jeter l'éponge, ayant toujours affirmé qu'il ne voulait pas être un obstacle ni pour le constructeur ni pour l'Alliance. Cela lui permettra également de se concentrer sur sa défense au Japon, alors qu'il clame toujours son innocence.

Aura t-il le droit a des indemnités ? Le sujet sera débattu en juin prochain par l'assemblée générale des actionnaires. En attendant ce départ doit être acté jeudi 24 janvier par le conseil d'administration.

Disparition - Emiliano Sala, l'attaquant du FC Nantes, qui venait d'être transféré à Cardiff, était à bord du petit avion de tourisme qui a disparu hier soir au-dessus de la Manche. Aucun débris n'a été retrouvé jusque-là, mais les recherches se poursuivent. En Argentine, la chaine de télévision C5-N a pu joindre son père, Horacio Sala qui s'est dit "désespéré".



Météo - Les premiers flocons sont arrivés par le nord-ouest. Ce mardi soir, 29 départements sont toujours en vigilance orange pour les chutes de neige, le verglas et les risques d'avalanche.



Faits-divers - Au moins quatre braqueurs s'en sont pris ce mardi matin à une agence Milleis, ex Barclays, sur les Champs-Élysées. Après avoir menacé le personnel, ils ont réussi à ouvrir une trentaine de coffres avant de prendre la fuite.



Politique - Emmanuel Macron et Angela Merkel unis contre les populistes. Le Président français et la Chancelière allemande étaient à Aix-La-Chapelle ce mardi pour signer le traité du même nom. Ce texte doit renforcer les liens entre les deux pays. "Notre ambition commune désormais, doit-être que l’Europe soit le bouclier de nos peuples contre les nouveaux tumultes du monde", a déclaré Emmanuel Macron.