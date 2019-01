Météo France : 25 départements en alerte neige-verglas et 4 en alerte avalanches

publié le 22/01/2019 à 16:37

La neige est arrivée sur une grande partie du pays. Comme l'avait prédit Météo France, quelques centimètres de poudre blanche sont tombés sur les Hauts-de-France et la région parisienne ce mardi 22 janvier. Il s'agit du début d'un épisode neigeux qui devrait toucher en deux jours un grand quart nord-est du pays.



Vingt-cinq départements du nord et du centre, dont Paris, sont désormais placé en vigilance orange pour la neige et le verglas, et quatre autres sont en alerte avalanches, entraînant des restrictions de circulation.

Les 29 départements en vigilance orange sont : Aisne (02), Ardennes (08), Ariège (09), Aube (10), Cher (18), Côte-d'Or (21), Eure-et-Loir (28), Haute-Garonne (31), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Marne (51), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Saône-et-Loire (71), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Météo France place 29 départements en vigilance orange le 22 janvier 2019 Crédit : Capture d'écran / Météo France