publié le 22/01/2019 à 15:36

Un braquage violent en plein Paris. Ce mardi 22 janvier, aux alentours de 8h30, plusieurs individus armés ont fait irruption dans une agence Milleis Banque (ex-Barclays france) située près du rond-point des Champs-Élysées, selon nos informations.





Le personnel et les clients de l'établissement ont vu débarquer au moins trois hommes, qui les ont menacés avant de forcer l'un des employés à passer ce qui semble être un gilet explosif. Les braqueurs ont ensuite fouillé une trentaine de coffres et sont repartis dans la matinée, avant que l'alerte puisse être donnée.

Si le montant du préjudice reste inconnu pour l'instant, un périmètre de sécurité a été mis en place en attendant de déterminer la véritable nature du gilet, pour prévenir une éventuelle explosion. Vers 15 heures, une demie-douzaine de véhicules des forces de l'ordre étaient encore garées dans l'avenue, à proximité de la banque.

"On n'a rien entendu, rien vu. C'est quand les forces de l'ordre sont arrivées qu'on a su ce qu'il se passait. On nous a demandé de rester confinés dans le magasin, ça a duré deux heures et on a rouvert" a déclaré à l'AFP le vendeur d'un magasin proche de l'agence.



Bien qu'aucun des employés n'ait été blessé, l'AFP rapporte qu'ils auraient été aspergés d'un liquide encore non-identifié. Les malfrats sont toujours en fuite.