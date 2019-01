avec Armelle Levy et Camille Schmitt

publié le 03/01/2019 à 13:26

Plus de 55 millions de Français perçoivent en ce moment les intérêts de leur livret A, et ils déchantent. Le taux de rémunération est bloqué à 0,75%, alors que l'inflation flirte avec les 2%.



Conséquence : cela représente 3,6 milliards d'euros de perte de pouvoir d'achat, selon l’agence de consommateur CLCV. Pourtant, auparavant il y avait un consensus : le taux du livret A, fixé par le gouvernement et par le gouverneur de la Banque de France, était toujours au moins égal à l'inflation. Si les prix augmentaient, le taux d'intérêt suivait. Mais en 2017, le gouvernement a décidé de geler le taux du livret A à 0,75%, pour changer de méthode de calcul en 2020.

Mais la nouvelle formule du livret A ne devrait pas arranger les choses. Le taux ne sera plus forcément supérieur à la hausse des prix. Ce sera un mélange entre l'inflation et les taux auxquels les banques prêtent de l'argent. Il y aura tout de même un plancher : le taux ne pourra pas descendre en-dessous de 0,5%.

À écouter également dans ce journal

"Gilets jaunes" - Éric Drouet, l’une des figures du mouvement des “gilets jaunes”, étaient toujours en garde à vue ce jeudi midi. Il était venu avec une cinquantaine de personnes déposer des bougies en soutien aux blessés du mouvement. Alors que Jean-Luc Mélenchon a fustigé un “abus de pouvoir”, le gouvernement et la majorité défendent cette interpellation.



Société - Une application française propose aux parents de choisir le sexe de leur bébé. “My Bubelley” promet, moyennant 149 euros, d'optimiser ses chances en modifiant le régime alimentaire de la maman et en jouant sur le moment de l'ovulation.



Faits divers - Un jeune homme de 26 ans s'était jeté du sixième étage de son immeuble fin septembre à Paris. Il s'était empalé sur un poteau et est décédé des suites de ses blessures. Isabelle, la maman de Louis, déplore la lenteur des investigations. Elle a pris la parole pour la première fois sur RTL.