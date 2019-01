et AFP

publié le 03/01/2019 à 02:09

Un homme fort de la communication d'Emmanuel Macron a décidé d'arrêter. "Je quitterai à la fin du mois de janvier mes fonctions de Conseiller Communication et Discours à la Présidence", a indiqué Sylvain Fort ce mercredi 3 janvier. L'homme de 46 ans a confié quitter l'Élysée pour s'orienter vers d'autres projets professionnel.





Ce fidèle d'Emmanuel Macron depuis la campagne électorale a indiqué en avoir informé le président "il y a plusieurs semaines". Sylvain Fort avait vu son rôle se renforcer ces derniers mois à l'Élysée : plume du président, il avait aussi pris en charge la communication à la fin de l'été dans le cadre de la réorganisation des services à la suite de l'affaire Benalla, révélatrice de "dysfonctionnements" à l'Élysée.

"J'ai tout quitté pour rejoindre Emmanuel Macron en août 2016, en sachant que mon engagement serait total à condition d'être temporaire", explique-t-il. "Après deux ans et demi de travail sans relâche au service du candidat puis de notre président, je souhaite m'orienter vers d'autres projets professionnels et personnels, et surtout consacrer du temps à ma famille."

"Le sens de l'État d'Emmanuel Macron et son engagement absolu au service de la France sont ce dont le pays a besoin en ces temps de doute sur notre destin collectif. Je suis fier de l'avoir servi et l'ai assuré, en lui annonçant la décision voici plusieurs semaines, de ma totale fidélité". Spécialiste d'opéra, normalien, Sylvain Fort a été professeur, éditeur, auteur de plusieurs ouvrages notamment sur Puccini et dirigeant d'une agence de communication. Il avait rejoint l'équipe de campagne du candidat Macron en 2016 comme conseiller à la communication.