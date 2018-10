publié le 15/10/2018 à 18:06

Les vidéos avaient profondément choqué. On pouvait y voir un jeune homme chuter d'un immeuble du 17ème arrondissement de Paris et s'empaler sur un potelet de trottoir. Ses parents ont chacun déposé plainte auprès du procureur de la République de Nanterre pour "diffusion de messages violents" et "atteinte à la vie privée, sous réserve de la plainte des ayants droit".



"La captation de cette scène, dans un lieu privé dont l'accès est réglementé, constitue une atteinte intolérable à l'intimité de la vie privée", estime dans un communiqué l'avocat du père, Me Tewfik Bouzenoune. En effet, sur une deuxième vidéo tournée au bloc opératoire de l'hôpital Beaujon, à Clichy, montre la victime, entourée de soignants et pompiers, qui retirent le potelet du corps inanimé.

"Ces images sont inacceptables, non seulement parce qu'elles sont très violentes ou traumatisantes, mais surtout parce qu'elles n'ont aucun effet pédagogique, informatif ou préventif", a encore dénoncé l'avocate de la mère.