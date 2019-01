publié le 03/01/2019 à 09:52

Ces images resteront "gravées à vie dans (les) veines" d'Isabelle. Il y a trois mois, en septembre 2018, son fils de 26 ans se suicidait à Paris en se jetant du 6e étage de son immeuble, avant de s'empaler sur un poteau. Deux vidéos du drame avaient fuité quelques jours plus tard sur les réseaux sociaux : des images de la chute, et des images lors de son opération à l'hôpital.



Deux enquêtes ont depuis été ouvertes et deux plaintes déposées notamment par la famille du jeune homme, pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Des policiers et des pompiers sont soupçonnés d'être à l'origine des deux vidéos diffusées.

Sur RTL, Isabelle revient pour la première fois sur ce qu'elle a ressenti. "J'ai eu l'impression de voir mourir mon fils une deuxième fois. Choisir comme métier policier et oser balancer de telles images d'un homme mourant, chapeau", fustige cette maman.

"Quant aux pompiers, pour moi, ça voulait dire sauver des vies et non pas rire de la mort", poursuit Isabelle, qui rappelle avoir entendu des "hurlements de rire" dans les vidéos postées sur Internet. "Que des enfants puissent voir ces images, les miens notamment, et toute ma famille, c'est d'une violence, c'est du verre pilé dans les veines tous les jours, tous les matins, tous les soirs, c'est pour ça que je ne lâche pas".



Aujourd'hui, Isabelle est en colère. Elle n'a eu connaissance d'aucune avancée concernant les enquêtes ouvertes. "Ça fait trois mois et tout le monde s'en fout. Je ne comprends pas qu'il n'y ait toujours rien", déplore-t-elle.