publié le 03/01/2019 à 09:24

La justice a tapé fort. Des milliers d'arrestations de "gilets jaunes" ont eu lieu depuis le début du mouvement. Le gouvernement, Christophe Castaner en tête, martèle son intransigeance. Emmanuel Macron dénonçait lui-même dans ses vœux les porte-voix de cette foule haineuse. Dès lors, de nombreux casseurs ont ainsi été envoyés en prison.



Leur nombre se précise et c'est une information RTL : 216 personnes liées aux violences ont été incarcérées entre le 17 novembre et le 17 décembre, selon les chiffres du ministère de la Justice. Un chiffre record, inédit dans le cadre d'un mouvement social.

Parmi ces "gilets jaunes" certains attendent leur procès. D'autres ont d'ores et déjà été condamnés à plusieurs mois de prison ferme, avec ce qu'on appelle un mandat de dépôt. Cela signifie que, pour ceux-là, les juges ont refusé un aménagement de peine, hors prison. Soit parce que les faits de dégradation ou d'agression sur des policiers sont considérés comme trop graves soit parce qu'il s'agit de personnes déjà condamnées par le passé.

4.570 gardes à vue au total

On peut d'ailleurs noter que les magistrats de province ont eu la main globalement plus lourde que leurs collègues parisiens. En proportion, ils ont envoyé trois fois plus de prévenus derrière les barreaux.



Et les autres peines se comptent elles par centaines : peines de prisons ferme avec aménagement, bracelet électronique ou travaux d’intérêt général, prison avec sursis, interdiction de paraître dans certaines villes également. 4.570 personnes au total ont été placées en garde à vue (1567 à Paris et 3003 en région, entre le 17 novembre et le 17 décembre), et seuls 825 dossiers ont été classés sans suite. Des milliers de poursuites sont donc engagées.



Toujours selon les chiffres du ministère de la Justice, 697 comparutions immédiates ont déjà eu lieu, mais tout le monde n'a pas encore été jugé. Loin de là. Des centaines d'audiences sont en effet attendues dans les prochains mois. Les affaires les plus graves comme l’incendie de la préfecture du Puy-en-Velay, les lynchages de policiers ou le vol d'un fusil d’assaut à Paris font l'objet d'enquêtes judiciaire afin de retrouver les responsables.