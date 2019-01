publié le 03/01/2019 à 10:41

C'est la controverse du jour : MyBuBelly, une méthode naturelle censée vous donner presque à coup sûr une fille ou un garçon selon vos désirs. Cela passe d'abord par l'alimentation qui modifie le PH vaginal, révèle un dossier du Parisien.



Pour avoir une fille, il faudrait qu'il soit plus acide. Adieu la charcuterie, le pain et le fromage de chèvre, vive les produits laitiers et le chou ! Eh oui, en fait les filles naîtraient dans les choux. Pour un garçon, il faut un PH alcalin : oui aux plats salés et à la viande !

En deuxième étape, il faut attentivement suivre le cycle ovarien pour choisir le bon timing de l'ovulation. Pour cela, la créatrice de la méthode MyBuBelly propose un coaching grâce à un site, un livre et une application. Coût du suivi : 149 euros par mois.

La créatrice n'est pas médecin mais elle s'est associée à des nutritionnistes, des gynécologues et revendique un taux de réussite à 90%. Mais attention, le concept fait débat. Des médecins demandent au minium une étude scientifique pour valider la méthode tandis que d'autres y sont beaucoup plus réfractaires, tel que le spécialiste, président du Collège national des gynécologues et obstétriciens de France Israël Nisand qui n'hésite pas à parler de charlatanisme.