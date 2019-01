Saône-et-Loire : un nonagénaire flashé à 139 km/h au lieu de 80 km/h

publié le 03/01/2019 à 13:05

C'est un délit routier qui fait rimer vieillesse avec vitesse, plutôt qu'avec sagesse. Un homme de 91 ans a été contrôlé à 139 km/h au lieu des 80 km/h réglementaires sur les routes départementales.



Cela c'est passé dans l'après-midi du 27 décembre dernier en Saône-et-Loire, au niveau de la commune de Le Fay, sur la D678. Selon le journal de Saône-et-Loire, le conducteur est né en 1927.

Les gendarmes ont retenu la vitesse de 132 km/h, soit 52km/h au-dessus de la limitation. Le véhicule, une Citroën C5, a par conséquent fait l' "objet d'une mise en fourrière administrative", précise la préfecture de Saône-et-Loire dans un Tweet partagé ce mercredi 2 janvier.

En effet, le code de la route prévoit bien qu'un véhicule peut être confisqué et mis en fourrière dans les cas de "dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus". S'il n'est pas récidiviste, le conducteur risque ici une suspension de permis de trois ans et jusqu'à 1500 euros d'amende.

¿¿¿ Un véhicule a été contrôlé par la Gendarmerie de Saône-et-Loire sur la D678 sur la commune de Le Fay à 139 km/h au lieu de 80 km/h (vitesse retenue : 132 km/h). Il a fait l'objet d'une mise en fourrière administrative. Rappel ¿¿excès de vitesse>50 km/h = mise en fourrière pic.twitter.com/p3kD0u3vCM — Préfet de Saône-et-Loire (@Prefet71) 2 janvier 2019