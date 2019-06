publié le 24/06/2019 à 08:39

La chaleur va littéralement s'abattre sur la France cette semaine. 5 départements sont en vigilance orange : Paris, la petite couronne et la Seine-et-Marne. C'est jeudi et vendredi qu'il devrait faire le plus chaud avec des températures allant de 35 à 40 degrés sur une majeure partie du pays. Une canicule qui fait la une de tous les journaux ou presque ce lundi 24 juin.

"Chaud devant" titre La Dépêche du midi, "Aux abris", fait la une de La Provence, Le Courrier picard évoque un "coup de chaud", et partout pleins de conseils pour limiter les dégâts. La Matinale du monde, elle, nous invite à ne pas se ruer sur les climatiseurs, qui ne seraient pas idéaux pour l'environnement.

La climatisation c'est aujourd'hui 10% de la consommation électrique mondiale, rappelle le journal. Par ailleurs, elle serait en partie responsable de la surchauffe urbaine. Ainsi, elle augmenterait, à elle seule, de 1°C à 1,5°C la température en ville par rapport à la campagne. Et en cas de canicule, le différentiel pourrait atteindre les 8 degrés.