Éco-conduite : comment conduire en économisant du carburant ?

publié le 17/08/2019 à 07:37

RTL avec M6 et la prévention routière vous accompagne sur la route des retours de vacances en ce long week-end du 15 août. En anticipant un peu figurez vous que non seulement il est possible de conduire de façon plus sereine, donc de façon plus sécurisée, mais aussi de faire des économies sur le carburant.

D'abord, pensez bien à enlever les accessoires, comme les portes-vélos et autres coffres de toits qui, une fois arrivés sur votre lieu de vacances, ou à votre retour, deviennent complètement inutiles. Sinon, gare à l'addition salée, comme l'explique Emmanuel Renard, de la Prévention routière.

"Garder des barres de toit ou un coffre de toit, ça peut faire une surconsommation qui est de l'ordre de 5 à 10%", explique le spécialiste. Deuxième conseil, ne poussez pas à fond votre clim' tout de suite, car dans ce cas vous pouvez faire bondir la consommation de votre voiture de 20%, et attention aussi aux pneus sous-gonflés.

Une conduite zen diminuerait de 15% les accidents

Non seulement c'est dangereux, mais en plus cela vous coûtera jusqu'à deux litres de carburant en plus aux 100 kilomètres. L'éco-conduite, c'est donc bon pour la planète, mais aussi pour la sécurité. On estime que si tous les automobilistes adoptaient une conduite zen sur les routes, cela diminuerait le nombre d'accidents de 15%.