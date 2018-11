publié le 01/11/2018 à 10:05

La relance de l'exploitation du gaz de schiste en Grande-Bretagne ne se passe pas si bien que ça. En 15 jours, les essais d'une société spécialisée auraient provoqué 27 secousses sismiques. Il y a 7 ans déjà, la société en question a dû arrêter les forages pou cause de... secousses sismiques provoquées. Et 7 ans plus tard, à la reprise des forages, les secousses reprennent également.



Le PDG de la société a expliqué que le système d'alerte sismique fait peur aux gens. Et qu'on ne devrait pas les effrayer avec des mesures aussi faibles. Pourtant en Oklahoma, aux États-Unis, les forages ont multiplié les séismes de magnitude 5.

D'ailleurs, Rex Tillerson, ancien patron du géant pétrolier Exxon et grand défenseur du gaz de schiste, s'était battu afin de ne pas avoir de forages à proximité de son ranch. De quoi inciter les Britanniques à en faire de même et à dire : "Pas chez nous".