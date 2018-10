publié le 26/10/2018 à 09:30

Enfin ! Terminé avec ce casse-tête de savoir si on avance ou si on recule d'une heure, si on gagne ou si on perd du sommeil. Parce qu’un peu de sommeil en plus, c'est bien la seule chose qu'on puisse espérer de ces changements d'heure.



Ah non, pardon, je me trompe : la seule chose qu'on gagne vraiment, c'est plus d'accidents de voitures. Trop sympa. Par contre, côté économie d'énergie, ça va pas voler bien haut : on oscillerait entre -0,5% et -2,5%... Wouhou !



Et puis des années durant, on a essayé de nous faire croire que le changement d'heure ça n’était gênant QUE pour les métabolismes des vaches, des enfants et des seniors... Eh bien, sachez-le, mon métabolisme doit être un hybride des trois parce que comme les enfants, l'été, je refuse de me coucher. Comme les vaches, mon estomac est décalé et j'ai faim tout le temps. Et puis ça me met de mauvais poil. Mais là, je ne dirai pas comme les seniors, parce que ce serait faire preuve d'un racisme anti-vieux tout à fait discourtois.

À chaque pays son heure

Mais bon, réjouissez-vous parce que ça devrait être l'une des dernières fois que l'on change d'heure. La dernière fois si on choisit de rester à l'heure d'hiver, et l'avant dernière fois si on choisit l'heure d'été. Eh oui ! Parce que, dans son immense mansuétude, la Commission nous laisse jusqu'en avril pour choisir notre heure préférée.

Vous le voyez venir le patakès, n'est-ce pas ? Ben oui, forcément ! Deux camps s'affrontent : celui du Portugal, de la Pologne et de Chypre, qui sont résolument pour l'heure d'été. Et celui de la Finlande, du pays Bas et du Danemark qui soutiennent farouchement l'heure d'hiver.

Et nous ? Ben nous on hésite encore... Vous le sentez venir vous aussi le moment de gênance où chaque pays va choisir une heure différente ? Vous le visualisez le patakès à venir pour tous les travailleurs transfontaliers ? Moi aussi ! C'est comme ça...