publié le 29/10/2018 à 08:19

C'est une véritable dénonciation. Pierre Dumont et Denis de Kergorlay déplorent la multiplication des éoliennes, ces moulins à vent qui défigurent nos paysages et plombent notre économie, dans leur ouvrage Éoliennes, chronique d'un naufrage annoncé. Des extraits ont été publiés dans Le Figaro Magazine.



"Elles sont là, elles sont dans les campagnes". Mais non, je ne me prends pas pour Marine Le Pen qui rejouerait le débat télévisé de la présidentielle face à Macron. Je profite juste de cette chronique pour vous prévenir du nouveau grand danger qui nous guette : l'éolien.

Affilié à l'épouvantable lobby du vent, qui selon nos deux auteurs serait aussi dangereux, aussi obscurantiste, en un mot aussi terrible, que les lobbys du tabac et de Bayer-Monsanto réunis. Ils en sont certains, bientôt nos terroirs seront hérissés de ces moulins gigantesques. Tremblez Français devant le lobby du vent. Bien plus pernicieux encore que celui des pétro-monarchies du Golfe.

Éoliennes VS centrales nucléaires, que choisir ?

Vous pouvez vous moquer, il n'empêche que de nombreux Français s'élèvent contre les éoliennes, ils les trouvent, à raison ou à tort, moches. 80% des riverains des éoliennes en ont une bonne image. Et pourtant, vu qu'ils sont tout près, ils les ont bien dans l'œil les éoliennes.



Après j'entends les auteurs qui nous mettent en garde contre le danger d’accident d’éolienne. Dites, juste comme ça, on en parle du danger d'accident nucléaire ? Parce que bon, ce n'est pas certain qu'on aura une seconde fois la chance inouïe, comme pour Tchernobyl, que les nuage radio actifs s'arrêtent pile-poil à nos frontières. Deux fois du bol comme ça, c'est pas gagné !



Puis bon, c'est lundi, donc je ne vous parlerai ni des déchets nucléaires, ni du risque terroriste... Moi la seule question que j'ai envie de vous poser ce matin, c'est si demain on vous dit : devant chez vous, c'est soit une centrale nucléaire, soit une éolienne, vous choisissez quoi ? Moi, sans hésitation, le moulin à vent ! C'est comme ça !