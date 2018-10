publié le 25/10/2018 à 11:04

"Ne me dites pas que vous mangez encore des bébés ?", je me souviendrai toute ma vie du regard désapprobateur du moine bouddhiste Matthieu Ricard quand j'ai osé lui dire que je raffolais des côtes d'agneau. Sacrilège ! Aussi, je n'inviterai que les carnivores masochistes à lire ce papier de L'Obs. Au début ça va, tu y apprends qu'une bonne partie des 5 millions de bovins abattus ont environ 7 ans. Du coup tu te dis, "bon, ils ont tout de même un peu profité de la vie."



Sauf que non, parce que ces vieilles vaches sont des laitières qui n'ont jamais connu qu'une vie de dur labeur avant de terminer en steak. Du coup, tu te raccroches avec la ferveur du désespoir aux poulets et aux cochons bio qui vivent un peu plus longtemps que les autres et dans de meilleures conditions.

Moi, j'avoue que ça me donnait plutôt bonne conscience. Jusqu'à ce que je demande à mon boucher l'autre jour si son poulet avait bien gambadé avant ? Et qu'il me réponde, hilare : "Je ne sais pas, vous lui demanderez !"

Ne plus manger de viande ?

Mais l'estocade m'a été portée par L'Obs, qui a vicieusement calculé l'espérance de vie des animaux qu'on mange si justement on ne les avait pas mangés... Je vous en fais donc profiter ce matin : 22 ans pour une vache qu'on va manger à 7 ans et 10 ans pour un cochon qu'on va dévorer à 6 mois. Je sais que vous penserez à moi ce midi. Bon appétit d'avance.



C'est hyper culpabilisant. Du coup, il ne faut plus manger de viande du tout, puisque, quel que soit le mode d'élevage, tous les animaux finissent à l'abattoir... Et comme dirait le président du Sénat Gérard Larcher : "Un abattoir, ce n'est pas un refuge de la SPA". Comparaison audacieuse que je n'aurais pas osée. Mais qu'importe.



Mangeur de viande, je m'adresse à toi ce matin. Oui, coupable de gloutonnerie carnivore, tu es et tu seras. Aussi, pour pénitence, tu mangeras un petit morceau de viande issu de nos meilleurs élevages. Et promis, ça restera notre petit secret. C'est comme ça.