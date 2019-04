publié le 25/04/2019 à 09:18

Le dynamisme des embauches en France ne se dément pas. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) publiait, mercredi 24 avril, le bilan du premier trimestre de l'année 2019, censé avoir été impacté par la crise des "gilets jaunes". Ce n'est pourtant pas ce que disent les chiffres.



Au troisième trimestre 2018, les entreprises ont effectué 2.100.000 embauches. Il ne s'agit pas de création d'emplois, mais d'embauches, qui peuvent être des remplacements par exemple.

Si l'on s'intéresse qu'aux embauches de plus d'un mois, la situation reste très positive : elles ont progressé sur un an de 3,3 %, plus de deux fois plus qu'au trimestre précédent. Les chiffres globaux sont tirés par la forte hausse des contrats à durée indéterminée (CDI), qui progressent de 5 %. En ce qui concernent les contrats à durée déterminée (CDD) de plus d'un mois, ils augmentent de 1,7 %. Quant aux CDD de moins d'un mois, les fameux contrats courts, diminuent.

Quels sont les secteurs et les régions qui embauchent ?

Ce sont tout d'abord les petites entreprises, celles de moins de 20 salariés qui sont les plus dynamiques sur le marché de l'emploi. Chez elles, réputées plus prudentes à s'engager sur le long terme, le nombre de CDI progresse de 5,6 %.



Quant aux secteurs, c'est la construction qui domine avec une augmentation de 2,9 % des embauches. Le secteur des services progresse, lui, de 1,3%, avec une très forte poussée des télécommunications et des services informatiques. L'industrie résiste, avec un petit 0,4 %.



Côté régions, ce sont la Corse (+ 8,5 %), le Pays de Loire ( + 5 %) et l'Occitanie (+ 4,8 %) qui sont en tête du classement. Les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bourgogne, Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes sont les moins dynamiques.

Pourquoi le CDI connaît-il un tel regain ?

Il y a deux explications possibles. La première, ce serait que la conjoncture rend les entreprises plus optimistes, donc plus enclines à s'engager sur une durée indéterminée. La seconde, qui est plus vraisemblable, ce sont les pénuries de ressources. Près d'une entreprise sur deux dit avoir du mal à trouver des candidats pour recruter. Autrement dit, pour trouver ceux dont elles ont besoin, elles vont chercher chez les concurrents. Or, pour débaucher, il est indispensable d'offrir de bonnes conditions salariales et un CDI.

Ce manque de main d'oeuvre, un problème français ?

Il frappe toute l'Europe, mais pour des raisons très différentes. Dans l'Europe du Nord, en Allemagne et aux Pays-Bas, c'est la disparition du chômage qui l'explique, ainsi que le vieillissement de la population. À l'Est, c'est la forte croissance ainsi que l'émigration des plus qualifiés sur les marchés du travail occidentaux, où les salaires sont meilleurs. Tandis qu'en Europe du Sud, France comprise, c'est l'insuffisance des qualifications qui le cause, malgré la persistance d'un chômage élevé.