La Corée du Sud lance la 5G en première mondiale

publié le 04/04/2019 à 18:28

Après la 3G qui a permis de généraliser l'accès au Web mobile et la 4G que l'on a actuellement, la 5G débarque enfin. La Corée du Sud lancera vendredi 5 avril les tout premiers réseaux mobiles 5G du monde. Elle devance ainsi les États-Unis, la Chine et le Japon.



Ce grand changement numérique est "aussi transformateur que l'automobile et l’électricité", estime Qualcomm, société américaine spécialisée en télécommunications. La 5G promet un débit 20 fois plus rapide que la 4G, selon les zones géographiques. Elle rendra possible de nouveaux usages tels que l'accès à l'information de manière quasi instantanée, la télémédecine, les véhicules autonomes, le jeu vidéo en streaming et bien d'autres prouesses technologiques. La vie de milliards de personnes sera ainsi facilitée.

La Corée du Sud est pionnière dans le domaine numérique, elle a fait du déploiement de la 5G une priorité. Vendredi 5 avril, les trois principaux réseaux de téléphonie mobile sud-coréens (KT, SK Telecom et LG UPlus), proposeront la 5G. Aucun des trois opérateurs n'a communiqué son degré d'investissement mais le ministre de l'Économie et des Finances et vice-premier ministre de la Corée du Sud, Hong Nam-ki, le chiffre à au moins 2.6 milliards de dollars pour cette année.

Les premiers smartphones 5G lancés vendredi

Plus de 3 millions de Sud-Coréens passeront à la 5G d'ici la fin de l'année, prédit le vice-président du KT, Lee Pil-jae. Pour autant, le prix des premiers appareils compatibles devrait en freiner quelques uns. Le même jour que le déploiement de la 5G, Samsung Electronics lancera son nouveau Galaxy S10 5G, le premier smartphone au monde utilisant la technologie. Il sera suivi du V50, vendu par LG, deux semaines plus tard. La version la moins chère du nouveau Samsung sera vendu 1.39 millions de won, soit un peu plus de 1.000 euros.



L'opérateur de réseau américain Verizon prévoit de lancer la semaine prochaine ses services 5G destinés aux utilisateurs mobiles de Chicago et Minneapolis. Une trentaine de villes américaines devraient suivre dans les prochains mois. Un premier accès limité est prévu dans le courant 2019 au Japon. Le service illimité sera disponible pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. En France, la 5G devrait faire son apparition d'ici 2020 dans les grandes villes. Elle s'étendra au reste du pays en 2021 mais ne couvrira la majorité de la population qu'en 2025.