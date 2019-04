publié le 24/04/2019 à 09:44

"Endettons-nous". Voilà la recommandation inattendue d'un des économistes les plus influents au monde, Olivier Blanchard, ancien économiste principal du Fonds monétaire international.



Dans un tweet, il dit en substance : "Une augmentation des dépenses publiques de 1% du PIB pour réduire les inégalités et investir dans les infrastructures ferait augmenter la dette de 0,5% seulement et coûterait seulement 0,005% du PIB, compte tenu du niveau très faible des taux d'intérêt".

Pour le cas de la France, cela veut dire que l'on pourrait s'endetter de 20 milliards d'euros, soit deux fois la facture des mesures "gilets jaunes" annoncées le 10 décembre dernier. Avec les taux d'intérêt actuel à 0,4% par an, cela nous coûterait environ 80 millions d'euros par an. C'est à dire quasiment rien au regard de la somme empruntée. Les taux sont au plus bas, il faut donc en profiter pour régler les problèmes structurels du pays.

Le Grand debat: Une augmentation des depenses de 1% du PIB pour addresser les problemes les plus criants d'inegalite, d'investissement public, financee par la dette, ferait augmenter la dette de 0.5% du PIB, et les paiements d'interet de 0.005% du PIB. A serieusement considerer. — Olivier Blanchard (@ojblanchard1) 20 avril 2019

Une dette excessive n'est néanmoins pas sans dangers. Même à taux 0, une dette doit être remboursée à l'échéance. Comme la France ne rembourse jamais son capital, elle ne fait que le renouveler en contractant de nouveaux emprunts pour remplacer les anciens. Or, il se peut que dans 10 ans, les taux d'intérêts soient bien plus élevés qu'aujourd'hui et que nos successeurs soient gravement pénalisés par la dette que nous contracterions aujourd'hui. On prendrait, à leur place, un risque dont eux payeraient les conséquences.