Nanterre : une entreprise accusée de déverser du béton dans la Seine

publié le 24/04/2019 à 14:45

Un scandale écologique. Une plainte a été déposée par des associations contre un sous-traitant du chantier du RER E, accusé de déverser volontairement du béton dans la Seine à Nanterre, près de la future gare de La Défense. Le parquet a été saisi.



Jacques Lemoine, en charge des missions police de la pêche de la fédération parisienne de protection des milieux aquatiques, est formel : pour lui, la décision de rejeter du béton dans la Seine est volontaire. "On a constaté un rejet de laitances de ciment volontaire, creusé par une rigole à l'aide d'une pelleteuse", explique-t-il. "Au bout, il y avait une fosse où étaient déversés, à l'aide d'une pompe, tous les résidus des camions et des cuves de la cimenterie. Résultat : toute cette fosse se vidait depuis environ 18 mois, depuis qu'ils sont là, dans la Seine".

L'entreprise visée, Vinci Construction, répond qu'il s'agit d'un écoulement involontaire. Elle assure qu'elle a stoppé les rejets et qualifie la situation d'"incident anormal et exceptionnel".

L'impact sur l'écosystème est dramatique : la flore est engloutie sous le béton, les poissons ne se reproduisent plus et cela perdurera tant que la zone ne sera pas nettoyée et assainie.