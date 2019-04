Emploi : l'année s'annonce favorable pour le recrutement

publié le 12/04/2019 à 09:20

Un horizon favorable se dessine pour l'emploi. L’étude annuelle "Besoin de main d’œuvre" (BMO), réalisée par Pôle Emploi à partir de 436.000 questionnaires distribués dans 13 régions et 5 départements d’outre-mer, vient de paraître, et elle annonce une très bonne année 2019 pour les recrutements.



Cette enquête, menée à partir d'une consultation envoyée à des milliers d’entreprises représentatives de l’économie française. Il y a aujourd’hui, dans les cartons des entreprises, 2 millions 700.000 projets d’embauche. C’est 350.000 de plus que l’année dernière, soit une croissance de presque 15%, après une année où ce chiffre avait déjà progressé de 18%. Tous ces projets ne se réaliseront pas forcément, mais nous sommes au niveau le plus élevé de la décennie : 26% des entreprises prévoient d’embaucher en 2019.

La part d'emplois durables en hausse

La part d’emplois durables ne cesse de progresser : 65% de CDI et de CDD de plus de six mois. Les CDI sont recherchés pour remplacer des départs à la retraite ou pour développer une nouvelle activité.

Ce sont les entreprises entre 50 et 200 salariés, les PME déjà de bonne taille, qui connaissent la croissance la plus forte de leurs intentions d’embauche

Les métiers les plus demandeurs

Parmi les métiers les plus recherchés, en tête, avec plus de 140.000 demandes, les viticulteurs, arboriculteurs et cueilleurs. Arrivent ensuite les agents d’entretien locaux, les serveurs de café et restaurants, les employés de cuisine, les professionnels de l’animation socioculturelle et les aides à domicile.



Quant aux métiers qui enregistrent la plus forte progression des intentions d’embauche, ce sont tout d’abord les artistes, curieusement, les professions de la musique, de la danse et du spectacle, puis les ouvriers manutentionnaires et les chauffeurs routiers. Le secteur transport et logistique en somme.

Le recrutement entravé par le manque de candidats

Du côté de l'offre de travail, la santé du marché est incontestable. Le problème, c'est que les difficultés de recrutement augmentent encore, à cause de la pénurie de ressources, pour la troisième année consécutive.



Plus de la moitié des entreprises consultées considèrent que leur projet de recrutement va être entravé par le manque de candidats. Et la proportion est encore plus élevée chez les PME de moins de 200 salariés. Les métiers pour lesquels les recrutements sont jugés les plus difficiles sont surtout dans l'industrie et la construction. En tête de liste, les carrossiers automobiles, les couvreurs, et les charpentiers. Puis les aides à domicile, les chaudronniers, plombiers chauffagistes, ou encore les soudeurs.



Le manque de personnel qualifié pour près de 80% des recruteurs peu expliquer ces pénuries. Mais les candidatures au profil inadéquat et, pour 35% des cas, les conditions de travail défavorables, comme la pénibilité ou les horaires décalés, sont également à l'origine du manque de candidats.

Des offres qui diffèrent selon les régions

L'ensemble des régions progresseront en 2019, mais avec des écarts assez importants. Lanternes rouges, la Corse et Provence Côte d'Azur, avec 4 à 5% de croissance seulement. La star, ce sont les Pays-de-la-Loire, en plein essor, avec près de 25% de croissance, suivis par la Normandie et les Hauts-de-France. L’Île-de-France arrive en quatrième position, avec plus 17,8% de hausse des intentions d'embauche pour l'année qui vient.