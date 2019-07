publié le 19/04/2019 à 06:02

De nombreux Français sont plutôt pessimistes quant à leurs perspectives d’emploi en 2019. Selon une nouvelle étude de Glassdoor*, 30% d'entre eux ont peur d’être licenciés dans l’année et près de deux salariés sur cinq (39 %) déclarent avoir même réduit leurs dépenses par crainte de perdre leur emploi prochainement.

"Malgré un taux de chômage historiquement bas, cela signifie probablement que le marché du travail en France est en proie à des incertitudes et que cela devrait se poursuivre cette année", analyse John Lamphiere, directeur général de l'EMEA chez Glassdoor, à BFM TV.

Cette étude démontre que ce sont les jeunes et les employés aux plus bas salaires qui sont les plus inquiets. Chez les 18-34 ans par exemple, le chiffre des personnes craignant de perdre leur travail cette année monte à 37% et même à 45 % chez les employés gagnant moins de 20 000 €/an. Bien loin de celui des plus de 55 ans qui tombe à 16%.

* Ce sondage a été réalisé en ligne par The Harris Poll pour le compte de Glassdoor, entre le 20 et le 22 mars 2019 auprès de 1 073 adultes âgés de 18 ans et plus en France, dont 588 employés à temps plein ou partiel.