publié le 25/01/2019 à 12:00

La France (y compris les départements d'outre-mer hors Mayotte) compte 3.676.500 chômeurs de catégorie A (comprenant les personnes inscrites à Pôle emploi et en recherche active). En métropole, le chômage de catégorie A a baissé de 1,1% lors du dernier trimestre de 2018. Sur la totalité de l'année dernière, le chômage a diminué de 1,5%.



De juillet à septembre, Pôle emploi avait recensé sur la France entière 3,718 millions de chômeurs (catégorie A) et 5,963 millions de demandeurs d'emploi, avec ou sans activité (catégories A-B-C).

À ce stade, les statistiques ne devraient pas refléter l'impact de la crise des "gilets jaunes", démarrée mi-novembre, sur l'économie, alors que l'Insee a divisé par deux sa prévision de croissance (0,2 au lieu de 0,4%) pour ce dernier trimestre.



Une prévision de croissance à 1,7% pour 2019

La ministre du Travail Muriel Pénicaud avait indiqué début janvier que 58.000 personnes avaient été placées en activité partielle, s'inquiétant de "la fragilisation de l'emploi" dans les petits commerces et les PME. En dépit de ces incertitudes sur l'activité, françaises comme mondiales (Brexit, tensions commerciales, etc), son homologue des Finances Bruno Le Maire a maintenu jeudi une prévision de croissance à 1,7% pour 2019.



Pour s'attaquer au noyau dur du chômage, notamment chez les jeunes non qualifiés et les chômeurs de longue durée, et atteindre son objectif lointain d'un taux de 7% à la fin du quinquennat, le gouvernement table sur l'effort massif décidé sur l'apprentissage et la formation professionnelle, avec le Plan d'investissement dans les compétences (15 milliards d'euros d'ici 2022).