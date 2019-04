Les Français travaillent 36,3 heures par semaine en moyenne

publié le 24/04/2019 à 14:14

C'est une annonce probable d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse qui aura lieu jeudi 25 avril : l'allongement du temps de travail. La mesure cristallise déjà les débats et risque de diviser. En moyenne, les Français travaillent 36,3 heures par semaine, d'après des statistiques gouvernementales fournies par la Direction de la l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES).



Sur huit pays de l'Union européenne (France, Espagne, Royaume-Uni, Suède, Italie, Allemagne, Danemark et Pays-Bas), la France est le troisième état le plus travailleur, derrière les Britanniques avec 36,8 heures hebdomadaires et les Espagnols avec 36,4 heures. Ce sont les Hollandais qui figurent en bas du classement avec moins de 30 heures par semaine.

Ces chiffres prennent en compte le travail à temps partiel et à temps complet. Si on ne considère que le travail à temps complet, la durée hebdomadaire moyenne monte à 39,1 heures en France contre 40,3 heures dans l'Union européenne. Pour rappel, en France, le cadre légal prévoit 35 heures de travail par semaine et 25 jours de congés payés par an.