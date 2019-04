publié le 19/04/2019 à 06:18

L’argument des responsables du Medef est simple, aujourd’hui un senior au chômage a dû mal à en sortir, pour deux raisons principales : son prix - un salarié en fin de carrière coûte cher - et son manque d’efficacité supposée - un senior serait souvent soupçonné d’être moins investi dans son travail à quelques années de la retraite.



L’organisation patronale s’appuie sur plusieurs chiffrages tels le taux d’emploi des 55-64 ans, qui serait de 53% en France, contre 61% dans la moyenne des pays de l’OCDE.

Un document du Medef souligne également l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée ayant plus de 50 ans. Chez les seniors, ils seraient 900.000 chômeurs de longue durée, soit une augmentation de +390% en 10 ans.

L’assurance chômage et/ou Pôle emploi financeraient la différence Geoffroy Roux de Bézieux Partager la citation





Dans ce contexte, le Medef avance une proposition choc. Selon une piste avancée par le président de l'organisation patronale, l'idée serait donc qu’un senior, à partir de 55 ans, puisse accepter d’être moins bien payé quand il retrouve du travail.



Geoffroy Roux de Bézieux prend l’exemple de la Suède, qui aurait une "capacité très forte des entreprises à garder des gens en emploi mais dans des postes et avec des salaires qui ne sont pas toujours les mêmes. Parce qu’après 62-63 ans, il y a des gens soit qui veulent souffler, soit dont la productivité ou la compétence n’est pas exactement la même et qui acceptent de redescendre hiérarchiquement mais de continuer à travailler".



L’entreprise pourrait donc verser à un demandeur d'emploi senior qui retrouve du travail, un salaire moins élevé que dans son emploi précédent, et la différence pour le salarié serait compensée par "l’assurance chômage et/ou Pôle emploi", toujours selon le patron du Medef, jusqu’au moment de partir à la retraite.

La mise en place de l'aide différentielle

Cette compensation est nommée "aide différentielle". Elle existe déjà en Suisse, principalement à destination des chômeurs de longue durée peu qualifiés.



Pour un cadre du Medef, le dispositif de l’aide différentielle, qu’il soit appliqué à un senior au chômage ou à un senior en emploi pour éviter qu’il ne perde son travail, aurait un triple avantage : réduire les coûts des entreprises, maintenir le salarié senior dans l’emploi et diminuer les frais de l’assurance chômage. L’assurance chômage aurait ainsi, seulement un petit complément de salaire à fournir et non pas l’indemnisation complète d’un demandeur d’emploi.



Interrogés sur cette triple efficacité supposée, les services de Pôle emploi n’ont pas souhaité commenter la proposition.

Une proposition inacceptable pour les syndicats

Pour les syndicats qui mènent déjà la fronde contre la proposition du Medef de faire passer l’âge légal de la retraite de 62 à 64 ans d’ici 2028, c’est une nouvelle provocation.



Marylise Léon, la secrétaire générale adjointe de la CFDT, réagit vivement sur RTL : "C’est une proposition à la fois irresponsable et incohérente. On ne peut pas demander à ce que les travailleurs travaillent plus vieux et considérer qu’à partir d’un certain âge le salarie soit compensé et par l’assurance chômage et par Pôle emploi […] Il n’est pas question de payer moins cher un salarié senior parce qu’il est senior, c’est absolument discriminatoire".



Et pour le négociateur de Force ouvrière, Michel Beaugas, "l’idéal serait d’abord de ne pas licencier les seniors à 55 ans pour commencer".