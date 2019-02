et Cassandre Jeannin

publié le 27/02/2019 à 13:21

Le gouvernement va réformer l'assurance chômage par décret durant l'été prochain, juste après les élections européennes. D'ici là, Édouard Philippe annonce une nouvelle concertation sur ce dossier qui se traduira très vraisemblablement par une baisse de l'indemnisation des cadres. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, l'a confirmé mardi 26 février. Elle a par ailleurs déclaré : "Il arrive que les allocations chômage dépassent le salaire perçu antérieurement." Est-ce vraiment le cas ?



Dans un cas bien particulier, il est en effet possible en France de toucher une indemnisation supérieure à son salaire moyen. C'est ce qu'on appelle l'effet "feu de paille". Toutes les allocations peuvent être versées très vite avec des montants élevés mais avec des droits au chômage qui s'arrêtent aussi rapidement.

Cela concerne, par exemple, ceux qui travaillent uniquement les 15 premiers jours du mois pendant 6 mois. Une fois au chômage, ils auront par exemple 1.000 euros par mois pendant 3 mois alors qu'un temps plein aurait eu 500 euros par mois pendant 6 mois. Au total, les sommes sont les mêmes mais elles sont versées plus ou moins vite. Le gouvernement annonce que cette allocation particulière concernerait un chômeur sur cinq. Précisément, 22% des chômeurs toucheraient plus au chômage qu'avec leur précédent salaire, soit entre 600.000 et 800.000 personnes.

D'où viennent ces chiffres annoncés par le gouvernement ?

À l'heure actuelle, le ministère du Travail n'apporte aucune réponse sur les chiffres apportés, les statistiques effectuées ou encore les années concernées. L'Unedic, l'association chargée de la gestion de l'assurance chômage en France, n'a aucune information non plus sur le sujet. Pôle Emploi répond en interne que les données transmises par le gouvernement semblent étonnantes. Pour rappel : la moitié des allocataires touchent moins de 860 euros nets par mois.



Du côté des partenaires sociaux, le doute est présent également. Pas une seule personne contactée par les journalistes de RTL ne sait d'où viennent ces chiffres.