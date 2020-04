publié le 16/04/2020 à 18:30

Alors qu'Amazon ferme ses entrepôts en France après une décision de justice pour une durée inconnue, la société de Jeff Bezos apparaît comme l'un des rares grands gagnants de l'épidémie.

Tout cela grâce à une économie sans contacts, enfin presque, parce que dans les arrières boutiques, c'est l'économie "presse bouton". On note une très forte reprise d'Amazon en effet après la chute du début d'année, au point que le titre est en progression de 7% par rapport à l'avant crise. Enfin, la fortune de Jeff Bezos s'élève à 125 milliards d'euros environ, puisqu'il détient 11% de l'entreprise.

Cette ruée vers le commerce digital va convaincre de nouvelles catégories de consommateurs, même s'il y a un reflux par rapport aux très hauts niveaux d'aujourd'hui. Dans tous les domaines, il devrait y avoir une poussée digitale : dans le travail par exemple, la dématérialisation des paiements, l'utilisation du téléphone et le transfert d'activité.

Les Gafa vainqueurs de la crise ?

Les fameux Gafa(Google, Amazon, Facebook, Apple) pourraient donc être les vainqueurs de la crise ? C'est tout a fait possible, même si les cours boursiers des trois autres ne sont pas si flambards.

Ce sont les pros du sans contact, à l'image d'Apple qui vient de présenter un nouveau téléphone. Ils pourraient être encore vainqueur dans la gestion des données personnelles, après le confinement, ce seront les opérateurs du traçage, Apple et Google préparent une application. Et tous les efforts qu'avaient fait les états et les justice volent en éclats, ils pourraient être plus puissants que jamais.



