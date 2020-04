publié le 11/04/2020 à 17:54

C'est établi : le confinement, en place depuis le mardi 17 mars en France va une fois encore être prolongé. Emmanuel Macron doit de nouveau prendre la parole dans une allocation télévisée lundi 13 avril. Le président de la République devrait annoncer la nouvelle échéance. Il est également attendu sur la stratégie à venir de déconfinement.

Les citoyens seront-ils par exemple tracés sur leur téléphone portable, afin de savoir qui a été potentiellement en contact avec un malade ? La question n'est pas tranchée. Une application est développée et on apprend samedi 11 avril que Google et Apple ont décidé, c'est très rare, de s'associer pour faciliter la mise en place de cette application.

C'est donc dans la lutte contre le coronavirus que les deux géants du web ont trouvé un terrain d'entente. Ils travaillent à la mise en place d'un socle, d'une base technique commune pour faciliter l'utilisation de cette application mobile, qui utilise le Bluetooth pour vous avertir en cas de contact avec un porteur du virus.

Certains experts et associations perplexes

A l'heure actuelle, si vous avez par exemple un téléphone de la marque à la pomme et que croisez un porteur du Covid-19 équipé d'un mobile Google, il n'y a pas de compatibilité possible, et donc l'application ne peut pas vous avertir. Grâce à la mise en place de cette base technique commune, plus de problème, quel que soit le système d'exploitation.

Pour les deux groupes, cette collaboration a pour but d'aider les gouvernements à réduire la propagation du virus en intégrant, assurent-ils, la confidentialité des utilisateurs au cœur du processus. Certains experts et associations sont perplexes sur l'efficacité de ce nouveau produit, en évoquant par exemple la faible utilisation des smartphones par les personnes âgées, qui sont pourtant les plus durement touchées.