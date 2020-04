publié le 15/04/2020 à 17:45

Quatre ans après, l'iPhone SE tient enfin son successeur. A l'issue de plusieurs mois de rumeurs, Apple a officialisé la nouvelle version de son smartphone d'entrée de gamme ce mercredi 15 avril. Pandémie oblige, le groupe informatique américain n'a pas organisé de keynote pour présenter l'appareil mais s'est contenté de publier un communiqué de presse sur son site.

Disponible en précommande vendredi 17 avril, l'iPhone SE 2020 sera livré à partir du vendredi suivant. Il est proposé à 489 euros avec 64 Go de stockage interne, un tarif inférieur à celui de l'iPhone le moins cher au catalogue d'Apple à ce jour, l'iPhone 8, vendu à 539 euros et poussé vers la sortie pour l'occasion. L'iPhone SE 2020 est aussi proposé en version 128 Go et 256 Go à 539 et 659 euros.

Comme l'iPhone 8, l'iPhone SE de 2020 hérite du design historique de l'iPhone avec un châssis large et un bouton d'accueil à lecteur d'empreintes digitales. Mais il bénéficie du tout dernier processeur de l'iPhone 11 (809 euros), la puce A13 Bionic, qui lui assure des performances sans équivalent pour son niveau de prix et peut faire tourner sans souci les derniers jeux mobiles à la mode.

Pour proposer un prix aussi intéressant, Apple a dû se passer de certaines fonctionnalités. L'iPhone SE 2020 n'a pas de second appareil photo ultra grand-angle, ni d'écran bord à bord. Il fait aussi l'impasse sur le système de reconnaissance faciale Face ID (remplacé par Touch ID) sur la plupart des fonctionnalités liées à la réalité augmentée.

Mais le processeur A13 Bionic promet de proposer une qualité photo bien supérieure à celle de l'iPhone 8 avec un mode portrait plus poussé et des films en 4K à 60 images par seconde. Apple promet en outre une autonomie équivalente à l'iPhone 8 soit 8 heures en lecture vidéo. Il est aussi compatible avec la charge rapide 18W et la charge sans-fil.

Alors que l'iPhone 12, annoncé comme le premier mobile 5G du groupe, devrait être retardé de plusieurs mois, ce nouvel iPhone SE permet à Apple de proposer un appareil abordable (à 349 euros avec la reprise d'un ancien iPhone) au moment où la crise économique risque de détourner une partie de son public des smartphones hors de prix.