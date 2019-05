publié le 31/05/2019 à 11:04

Les tarifs réglementés de l'électricité vont progresser de 5,9% (TTC) en moyenne dès samedi 1er juin. Comment expliquer une telle augmentation ? Cette hausse se déroulera "en deux parties", explique sur RTL François Carlier, délégué général de l'association de consommateurs CLCV.

"Il y a une partie, c'est 3%, c'est l'évolution des coûts d'EDF tels qu'estimés par la commission de la régulation à l'énergie", détaille-t-il. "L'autre moitié est beaucoup plus spécifique. (...) Les opérateurs alternatifs, la concurrence, n'ont pas suffisamment accès au nucléaire, donc ils ont des surcoûts". Du coup, "On augmente encore plus les tarifs d'EDF pour que la concurrence continue d'être compétitive et qu'ils continuent à faire des tarifs corrects", précise ainsi François Carlier.



Un système qui peut paraître ubuesque, mais qui à l'origine avait été mis en place pour permettre aux opérateurs alternatifs d'entrer sur le marché de l'énergie. "On se retrouve dans une situation, où, pour faire vivre la concurrence, il faut augmenter les tarifs alors que généralement c'est l'inverse : la concurrence est là pour faire baisser les tarifs", explique François Carlier.

"On va saisir le Conseil d'Etat"

"Si on prend les ménages au tout électrique (ndlr : avec chauffage électrique), pour une facture annuelle d'environ 1.500 euros, 6% c'est a peu près 100 euros de plus à l'année", calcule le délégué général de l'association de consommateurs CLCV. Selon un sondage réalisé en mars par l'IFOP, et publié lundi, 56% des personnes ne savaient pas que leur facture allait augmenter.

Pour protester contre cette augmentation, l'association de défense des consommateurs (CLCV) ainsi que l'UFC-Que Choisir vont faire un recours auprès de "la juridiction compétente". "On va saisir le Conseil d'Etat (...) d'ici à peu près quinze jours pour tenter fermement de faire annuler cette hausse", a annoncé François Carlier, pour qui le gouvernement "fait une faute".

La proposition de hausse de la Commission de la Régulation à l'Energie "pose des problèmes en droit", a insisté le secrétaire général de la CLCV, rappelant que l'Autorité de la concurrence avait également contesté la hausse du tarif réglementé.