publié le 04/06/2019 à 07:00

Les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) accueillent aujourd’hui 728 000 personnes âgées. Ces maisons de retraite médicalisées sont destinées aux personnes de plus de 60 ans ayant besoin d'aide et de soins quotidiens.



La démarche du placement en EHPAD est déjà difficile et douloureuse. S'y ajoute désormais la question du traitement de nos proches...

Peut-on placer en toute confiance un parent dans un EHPAD ? Comment s'assurer de son bien-être ?

- Hella Kherief, aide-soignante en EHPAD et lanceuse d'alerte, auteure de Le scandale des EHPAD (Editions Hugo/New Life)



- Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la "séniorisation" de la société, auteur de Les Quincados (Editions Calmann Lévy)

