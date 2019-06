Tarifs de l'électricité et du gaz, impôts... Ce qui change pour vous au 1er juin

publié le 01/06/2019 à 06:05

Si le mois de juin 2019 débute ce samedi avec un temps ensoleillé, il sera également synonyme de changements qui influeront sur le pouvoir d'achat des Français. Et force est de constater que les tarifs du gaz et de l'électricité sont à nouveau au cœur de ces évolutions, dont certaines se feront au détriment de nombreux foyers.



Ces nouveaux prix sont le fruit de plusieurs mesures, comme la fin du gel des tarifs de l'électricité, acté cet hiver par l'exécutif pour palier la crise des "gilets jaunes", mais également la négociation avec Engie d'un tarif réglementé de gaz naturel fixe - jusqu'à fin juin 2019 - par le gouvernement.

Hausse de l'électricité, baisse modérée du gaz, nouvelles déclarations de revenus, sans oublier les soldes... Voici tout ce qui change au 1er juin 2019, pour ne rien manquer.

Les tarifs régulés de l'électricité augmentent de 5.9%

C'est l'une des mesures les plus controversées de ces derniers mois. Après que le gouvernement a décidé de geler les prix de l'électricité en réponse à la crise des "gilets jaunes", le ministre de la Transition écologique François de Rugy a décidé de suivre les recommandations de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour compenser le manque à gagner.



Dès le samedi 1er juin, 28 millions de clients d'EDF qui se chauffent à l'électricité, aux tarifs bleus résidentiels et professionnels, verront donc leur facture augmenter de 85 euros par an et par foyer. Une décision contestée par les associations de consommateurs, Consommation logement et cadre de vie (CLVC) et l’UFC-Que Choisir, qui envisagent de saisir le Conseil d'État pour faire annuler cette hausse qu'ils jugent trop "lourde pour les consommateurs".



Jean Gaubert, ex-médiateur de l’Énergie, précise que cette augmentation, temporairement atténuée par la faible consommation d'électricité des foyers en été, risque de peser lourdement sur le budget des clients les plus précaires à l'hiver 2019. Ce dernier ajoute qu'elle fera également annuler le chèque énergie de 50 euros, attribué aux ménages les plus modestes.



Une autre hausse due aux coûts de transport de l'électricité devrait s'appliquer en août 2019, la CRE assure néanmoins qu'elle ne dépassera pas les 1%. Par ailleurs, François de Rugy avait demandé en avril dernier que soit mis en place un nouveau mode de calcul de ces tarifs réglementés.

Le gaz baisse jusqu'à la fin du mois

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de gaz. À la demande du gouvernement, un dispositif exceptionnel a été mis en place par Engie afin de garantir un tarif réglementé du gaz naturel sans augmentation jusqu'à la fin du mois de juin. Ainsi, pour les particuliers bénéficiant du gaz, la facture s'allégera de 0.2% pour la cuisson, de 0.5% pour le chauffage et de 0.3% pour le gaz de cuisson et l'eau chaude.

Nouvelle vague de déclarations de revenus jusqu'au 4 juin

Saison des déclarations oblige, il ne vous reste que jusqu'au 4 juin pour déclarer vos revenus en ligne si vous habitez dans les départements compris entre les numéros 50 et 976. Tous les contribuables résidant dans cette zone sont tenus de le faire via le site du gouvernement.

Les soldes d'été reviennent à partir du 26 juin

Les soldes estivales débuteront le mercredi 26 juin pour s'achever le 6 août 2019. Les remises sont à retrouver dans les magasins physiques et sur les sites internet.